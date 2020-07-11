Мотоциклист попал в больницу после столкновения с УАЗиком в поселке Карелии

Водитель без прав на незарегистрированном мотоцикле стал участником ДТП в поселке Ладва Прионежского района Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, в 20:05 у дома № 150 по улице Советской в поселке Ладва Прионежского района 45-летний водитель без удостоверения на мотоцикле "WELS" без государственных регистрационных знаков совершил столкновение с автомобилем "УАЗ 3962-01". Водитель УАЗа расположил свое транспортное средство перпендикулярно проезжей части и относительно движения мотоцикла с целью движения задним ходом для парковки на территории своего дома.

В результате происшествия телесные повреждения получил мотоциклист, был доставлен в БСМП Петрозаводска, где был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.