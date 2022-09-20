Мотоциклист в Карелии устроил аварию с пострадавшими

В Олонецком районе два дня назад при лобовом столкновении мотоцикла и иномарки пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе в пятницу, 23 сентября, в 20.20 на 259 км автодороги «Кола» 44-летний водитель мотоцикла BMW выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio под управлением 38-летней женщины.

Мотоциклист и водитель автомобиля получили травмы. По факту происшествия проводится проверка.