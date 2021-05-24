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Мотоциклист в Петрозаводске устроил гонки с сотрудниками ГИБДД и стал пешеходом (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:23, 25 Мая 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска догнали мотоциклиста-нарушителя, выписали 14 штрафов и отобрали железного коня.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 22 мая в 19.40 водитель мотоцикла Honda на ул. Ровио не выполнил требования инспекторов об остановке (на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки) и продолжил движение в сторону Лесного проспекта.

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В 19.57 мотоциклист 1991 года рождения был остановлен на 7 км автодороги на Лососинное.

На водителя составлено 14 административных материалов:

- 9 раз проехал перекрестки на запрещающие сигналы светофоров (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, штраф 1000 рублей)
- за движение по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, штраф 2000 рублей)
- за управление без полиса ОСАГО (ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ, штраф 800 рублей)
- ездил на мотоцикле, не зарегистрированном в установленном законом порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, штраф 500 рублей)
- за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, штраф 500 - 800 рублей)
- за управление транспортным средством без документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, штраф 500 рублей).
В результате транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Видео погони опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-05-25 12:29:49
Накатал на 5000р и штрафстоянку. А сколько удовольствия! )))
Еще и мотоциклист бездарный, одни понты! Не уйти в городе от авто на мотоцикле - это надо постараться!
кир
2021-05-25 12:12:49
Был застрелен полицией. Как в любимых либерастами Штатах. Как вариант.
Горожанин
2021-05-25 11:34:03
Молодцы конечно сотрудники ГИБДД, хорошо сработали! Однако стоило ли устраивать такую жесткую и длинную погоню, подвергая свою жизнь и жизни других участников дорожного движения опасности из-за этого придурка?
Гость
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