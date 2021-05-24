Мотоциклист в Петрозаводске устроил гонки с сотрудниками ГИБДД и стал пешеходом (ВИДЕО)

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска догнали мотоциклиста-нарушителя, выписали 14 штрафов и отобрали железного коня.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 22 мая в 19.40 водитель мотоцикла Honda на ул. Ровио не выполнил требования инспекторов об остановке (на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки) и продолжил движение в сторону Лесного проспекта.

В 19.57 мотоциклист 1991 года рождения был остановлен на 7 км автодороги на Лососинное.

На водителя составлено 14 административных материалов:

- 9 раз проехал перекрестки на запрещающие сигналы светофоров (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, штраф 1000 рублей)

- за движение по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, штраф 2000 рублей)

- за управление без полиса ОСАГО (ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ, штраф 800 рублей)

- ездил на мотоцикле, не зарегистрированном в установленном законом порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, штраф 500 рублей)

- за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, штраф 500 - 800 рублей)

- за управление транспортным средством без документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, штраф 500 рублей).

В результате транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Видео погони опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".