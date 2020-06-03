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Мотоциклист влетел в иномарку в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:03, 03 Июня 2020
фото: ДТП ПТЗ
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Жесткое ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля Chevrolet Lanos произошло на Комсомольском проспекте.

По сообщению ДТП ПТЗ, столкновение мотоцикла с иномаркой произошло сегодня в 14:44 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель. Мотоцикл двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра, в это же время легковой автомобиль совершал левый поворот на набережную Ла-Рошель.

Судя по видео, водитель мотоцикла предпринял экстренное торможение и, возможно, пытался "положить мотоцикл на бок". Но столкновения избежать не удалось.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель мотоцикла, 1998 года рождения. Он попал в больницу. Пассажиру легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

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