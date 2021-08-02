Мотоциклист врезался в автомобиль на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда.

В минувший понедельник, 2 июля, в 9.06 в районе перекрестка улицы Ригачина и Производственного проезда столкнулись мотоцикл с легковушкой. Видео происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, ДТП произошло в момент, когда водитель автомобиля, не уступив преимущества мотоциклисту, сворачивал с Ригачина на проезд. Байкер врезался в машину, завалившись набок. Машина продолжила движение, остановившись на проезде. Мотоциклист предпринимал попытки сразу подняться, но не смог.

Информация о пострадавшем выясняется.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Сампо.ру».

Ранее мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем на улице Шотмана в столице Карелии.