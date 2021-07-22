Столкновение иномарки и мотоциклиста произошло в Петрозаводске (ФОТО)

Мотоциклист получил травмы после столкновения с автомобилем в столице Карелии.

Сегодня в 14-55 на улице Шотмана в Петрозаводске водитель автомобиля «Škoda» не пропустил мотоциклиста. В результате произошло столкновение. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД.

Мотоциклист получил травмы. Ему была оказана на месте медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» размещены фото с места аварии.

Ранее сообщалось, что водитель разбился в ДТП под Петрозаводском.