Мотоциклист врезался в ограждение на трассе в Карелии

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В Лахденпохском районе мотоциклист получил травмы, врезавшись в ограждение, сообщает УГИБДД по Карелии.
В субботу днем на 174 км автодорога А-121 "Сортавала" 44-летний водитель мотоцикла Honda врезался в металлическое барьерное ограждение.
Пострадавшему оказана медицинская помощь. Назначено амбулаторное лечение.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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