Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике, считает политолог Олег Реут.

"Можно быть министром и не быть лидером, способным на равных разговаривать с предпринимателями. От такого министра почти ничего не ждут. Его коалицию поддержки разрушают размышления о стратегиях и тактиках развития территории. Сразу становится ясным отсутствие лидерства, отсутствие способности как-то организовать горизонт грядущих пяти, десяти, двадцати лет. Отчасти это объясняется плохо скрываемым нежеланием «варягов» иметь дело с территорией через грядущие пять, десять, двадцать лет. Это для аборигенов верна формула "Нам здесь жить, любить и работать", а для приглашённого министра нынешняя служба – не более чем строка в резюме и строго ограниченный во времени этап государевой карьеры.

Лидерство подразумевает множество вещей, но важнейшие из них – способность задавать повестку, а не следовать за ней. Лидер понимает, что эффективность его аппарата, конвертирующего инструментальные преимущества в политический статус, должна мотивировать и укреплять коалицию поддержки. Да, вроде бы можно придумать повестку, даже одобрить её, а потом всё равно всё летит в тартарары, и нужно снова заниматься не повесткой, а тем, что прилетело из гущи народной жизни. И в деле Ираиды Шалак всё именно так. Пока министр выступает с, казалось бы, программными речами, все предприниматели в прямом смысле слова отворачиваются от него, чтобы вглядеться в детали работы конвейера злоупотреблений правом в полиции и в суде», - пишет политолог Олег Реут.

Подробнее читайте в материале "Предприниматель будет сидеть"