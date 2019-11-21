"Мрази" довели чиновницу из Петрозаводска до отставки

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Станет ли скандал с начальником городского управления культуры прецедентом для карельских властей?
Намерения администрации Петрозаводска расторгнуть трудовые отношения с начальником управления культуры Анной Левашовой за "недопустимые высказывания в адрес жителей города" оказались холодным душем для муниципальной чиновницы, которая как будто забыла, что является всего лишь наемным работником для горожан, которых она назвала в социальных сетях "мразями". Однако послужит ли этот случай прецедентом для федеральных, региональных и местных властей?
Об этом рассуждает журналист Валерий Поташов в статье "От "мрази" в князи".
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