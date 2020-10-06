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МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума с 2021 года

Новости. Общество
16:46, 06 Октября 2020
фото: pixabay
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2021 года по новой методике его расчета будет расти быстрее прожиточного минимума.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"У нас впервые с 2021 года эти две величины будут разорваны. При этом у нас минимальный размер оплаты труда станет чуть выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. В 2021 году это порядка 90 рублей, в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 рублей. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум", - сказал министр, чьи слова цитирует RNS.

Ранее Минтруд объявил о пересмотре методики расчета прожиточного минимума и МРОТ.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-06 18:19:47
Вирус внесёт свой вклад, чтобы такого не случилось.
zanoza
2020-10-06 17:10:13
К МРОТ зарплаты привязаны, нужно же с чего-то налоги взимать, вот и увеличивают МРОТ.
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