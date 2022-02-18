Мстительный житель Петрозаводска оставил без колес любовника жены

В Петрозаводске мужчина порезал колеса в автомобиле у любовника жены, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о повреждении имущества. В ночь на 2 февраля у иномарки, припаркованной во дворе одного из проспектов, оказались порезаны три колеса.

Ущерб был оценён в сумму, превышающую 16 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства происшествия и подозреваемого. Этому способствовали записи камер видеонаблюдения, расположенные рядом с местом происшествия. Как выяснил полицейский, покрышки намеренно порезал 36-летний горожанин. Поводом послужила измена: спутница жизни подозреваемого посчитала хозяина машины более предпочтительным вариантом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Как выяснил страж правопорядка, это уже вторая попытка фигуранта выместить негатив с помощью повреждения данного авто.