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Мстительный житель Петрозаводска оставил без колес любовника жены

Новости. Происшествия
09:43, 21 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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В Петрозаводске мужчина порезал колеса в автомобиле у любовника жены, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление о повреждении имущества. В ночь на 2 февраля у иномарки, припаркованной во дворе одного из проспектов, оказались порезаны три колеса.

Ущерб был оценён в сумму, превышающую 16 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил обстоятельства происшествия и подозреваемого. Этому способствовали записи камер видеонаблюдения, расположенные рядом с местом происшествия. Как выяснил полицейский, покрышки намеренно порезал 36-летний горожанин. Поводом послужила измена: спутница жизни подозреваемого посчитала хозяина машины более предпочтительным вариантом.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Как выяснил страж правопорядка, это уже вторая попытка фигуранта выместить негатив с помощью повреждения данного авто.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергеич
2022-02-21 11:07:16
Колесико покоцали 2 числа, а сегодня вроде 21. За три недели более новостей не было?
кир
2022-02-21 10:37:38
Нужна ему такая баба?
Гость
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