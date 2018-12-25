Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:03, 25 Декабря 2018
фото: На правах рекламы

МТС "нарисовала" типичного жителя Петрозаводска

Загрузка...

Компания МТС проанализировала "гаджетовые" предпочтения в Петрозаводске, определил самые "качающие" локации, популярные места для путешествий и узнал, какой он – типичный житель республики.

Где он живет?

Чаще всего абоненты МТС в Петрозаводске подключаются к базовым станциям, расположенным в жилых районах Древлянка, Кукковка и в окрестностях улицы Ключевой. За пределами своих "спальников" петрозаводчане предпочитают "качать" в районе ТЦ "Макси", железнодорожного вокзала и городской набережной. В число самых "качающих" локаций неожиданно попала также промзона на Шуйском шоссе. 

Когда и что он качает?

Cамый большой объем трафика петрозаводчане генерируют утром, когда едут на работу – слушая онлайн музыку, просматривая видео на YouTube, листая ленту в соцсетях и переписываясь в мессенджерах. Из соцсетей "типичный петрозаводчанин" предпочитает "ВКонтакте" и Instagram, а измессенджеров – WhatsApp.

Какой выбирает смартфон?

Петрозаводчане предпочитают смартфоны Huawei и Apple, причем, этот тренд "работает" не только в столице республики, но и в ее районах.

Исследование также говорит об увлечении петрозаводчан фаблетами, или "лопатофонами" - умными телефонами с экраном более 5,5 дюймов. Сегодня практическикаждый третий приобретаемый смартфон – фаблет. Но это совсем не значит, что жители столицы республики любят тратиться на дорогие устройства: чаще всего они покупают устройства в ценовой категории 5 -10 тысяч рублей. Более дорогие смартфоны петрозаводчане предпочитают брать в кредит: средний чек на "кредитный" гаджет составляет 21 000 рублей. Основным дополнением к новому смартфону обычно следует карта памяти. Вероятно, привычка хранить фото и прочую информацию из гаджета в "облаках" пока только начинает формироваться в Карелии.

Какой у него любимый цвет?

В плане выбора цвета своего гаджета, петрозаводчане пока консервативны: треть покупателей выходит из салона МТС со смартфоном черного цвета, каждый пятый выбирает золотистый корпус, а каждый шестой – серый или металлик. Смартфоны синего цвета пока на четвертом месте, но их популярность растет так стремительно, что, вероятно, именно они скоро войдут в топ самых продаваемых.

Куда он любит путешествовать?

"Типичный петрозаводчанин" любит путешествовать по стране, а некоторые жители города в нынешнем году побывали, на Сахалине, в Бурятии, Тыве и Еврейской автономной области.

Топ-10 самых популярных направлений:

  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Мурманск
  • Краснодар
  • Псков
  • Великий Новгород
  • Сочи
  • Вологда
  • Тверь
  • Архангельск

Внутри республики петрозаводчане перемещаются, в основном, в соседние Прионежский, Пряженский и Кондопожский районы.


Какие книги читает?

Самыми популярными среди жителей Карелии стали бестселлеры "Черновик" и "Чистовик" Сергея Лукьяненко — об этом говорят результаты исследования МТС. Специалисты оператора проанализировали электронные книги из массива прочитанных  в приложении "МТС Книги" на основе обезличенных данных пользователей. Наибольший объем всех прочитанных жителями Карелии электронных книг пришелся на жанр фэнтези. Чуть реже в республике читают современную прозу и детективы. Самыми непопулярными стали книги про красоту, по истории и компьютерная литература. Новые знания в данных сферах обычно ищут в интернете и соцсетях. Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Что покупает в интернете?

Анализ обезличенных данных показал наибольшую активность петрозаводских абонентов в мобильных приложениях интернет-магазинов, сервисов для оплаты авиа- и железнодорожных билетов. Кроме того, петрозаводчане "распробовали" сервисы по доставке еды и заказ такси через мобильные приложения. Еще одним популярным видом "мобильных" расчетов стали переводы со смартфона на смартфон: абоненты "перекидывают" друг другу на счет небольшие суммы, как правило, до 1000 рублей. Поэтому речь, скорее всего, идет о случаях, когда пользователи делят общий счет в ресторане, "скидываются" на подарок общему знакомому или родители переводят своему ребенку деньги на карманные расходы.

"В 2018 году мы зафиксировали примерно двукратный рост трафика мобильного интернета, причем, сегодня активно "качают" не только в Петрозаводске, но и в районах республики. А для жителей столицы смартфон давно превратился в единое окно для решения повседневных задач – от заказа товаров онлайн до получения госуслуг. Мир постепенно становится цифровым, представить современного человека без смартфона практически невозможно, поэтому мы стремимся создать для жителей Карелии все условия для комфортного доступа к технологичным сервисам. Чтобы обеспечить растущую потребность в мобильном интернете, мы модернизировали объекты инфраструктуры построили новые базовые станции и намерены продолжить развитие сетей в регионе", – отмечает директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококковой инфекции
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
23.12.2018, 14:00
ВИДЕО: На площади Кирова в Петрозаводске неизвестный сломал "звездные ворота"
19.12.2018, 12:52
Алиханов рассказал, кто был заказчиком уголовного дела и чем он займется на свободе
21.12.2018, 15:30
Житель Карелии изнасиловал 8-летнюю девочку
24.12.2018, 12:12
В ДТП под Петрозаводском погибла женщина

Аналитика

Сегодня 16:00
Капитал
Любимый город может спать спокойно
Водоочистные сооружения Петрозаводска перешли на новый способ очистки воды.
"Ладожским шхерам" по-прежнему угрожают жулики и браконьеры 2
24.12.2018 15:33
Очень важный результат 4
24.12.2018 13:30
РПЦ захотела храм на набережной 24
21.12.2018 14:09
Электронная запись провалилась 3
20.12.2018 12:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:03
Без политики
Как отпраздновать Новый год и не остаться без глаз 1
Врач Офтальмологического центра Карелии рассказал, что делать, если вам прилетела в глаз пробка от шампанского или искра бенгальского огня, а также объяснил, что может произойти со зрением человека, который никогда не пил и не курил, а в Новый год решил попробовать все и сразу. 
"Иду по жизни с высоко поднятой головой" 7
Сегодня 08:00
Лауреаты Прионежья – 2018
24.12.2018 16:18
Энергия для Древлянки-3
21.12.2018 13:01
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»