МТС "нарисовала" типичного жителя Петрозаводска

Компания МТС проанализировала "гаджетовые" предпочтения в Петрозаводске, определил самые "качающие" локации, популярные места для путешествий и узнал, какой он – типичный житель республики.

Где он живет?

Чаще всего абоненты МТС в Петрозаводске подключаются к базовым станциям, расположенным в жилых районах Древлянка, Кукковка и в окрестностях улицы Ключевой. За пределами своих "спальников" петрозаводчане предпочитают "качать" в районе ТЦ "Макси", железнодорожного вокзала и городской набережной. В число самых "качающих" локаций неожиданно попала также промзона на Шуйском шоссе.

Когда и что он качает?

Cамый большой объем трафика петрозаводчане генерируют утром, когда едут на работу – слушая онлайн музыку, просматривая видео на YouTube, листая ленту в соцсетях и переписываясь в мессенджерах. Из соцсетей "типичный петрозаводчанин" предпочитает "ВКонтакте" и Instagram, а измессенджеров – WhatsApp.

Какой выбирает смартфон?

Петрозаводчане предпочитают смартфоны Huawei и Apple, причем, этот тренд "работает" не только в столице республики, но и в ее районах.

Исследование также говорит об увлечении петрозаводчан фаблетами, или "лопатофонами" - умными телефонами с экраном более 5,5 дюймов. Сегодня практическикаждый третий приобретаемый смартфон – фаблет. Но это совсем не значит, что жители столицы республики любят тратиться на дорогие устройства: чаще всего они покупают устройства в ценовой категории 5 -10 тысяч рублей. Более дорогие смартфоны петрозаводчане предпочитают брать в кредит: средний чек на "кредитный" гаджет составляет 21 000 рублей. Основным дополнением к новому смартфону обычно следует карта памяти. Вероятно, привычка хранить фото и прочую информацию из гаджета в "облаках" пока только начинает формироваться в Карелии.

Какой у него любимый цвет?

В плане выбора цвета своего гаджета, петрозаводчане пока консервативны: треть покупателей выходит из салона МТС со смартфоном черного цвета, каждый пятый выбирает золотистый корпус, а каждый шестой – серый или металлик. Смартфоны синего цвета пока на четвертом месте, но их популярность растет так стремительно, что, вероятно, именно они скоро войдут в топ самых продаваемых.

Куда он любит путешествовать?

"Типичный петрозаводчанин" любит путешествовать по стране, а некоторые жители города в нынешнем году побывали, на Сахалине, в Бурятии, Тыве и Еврейской автономной области.

Топ-10 самых популярных направлений:

Санкт-Петербург

Москва

Мурманск

Краснодар

Псков

Великий Новгород

Сочи

Вологда

Тверь

Архангельск

Внутри республики петрозаводчане перемещаются, в основном, в соседние Прионежский, Пряженский и Кондопожский районы.



Какие книги читает?

Самыми популярными среди жителей Карелии стали бестселлеры "Черновик" и "Чистовик" Сергея Лукьяненко — об этом говорят результаты исследования МТС. Специалисты оператора проанализировали электронные книги из массива прочитанных в приложении "МТС Книги" на основе обезличенных данных пользователей. Наибольший объем всех прочитанных жителями Карелии электронных книг пришелся на жанр фэнтези. Чуть реже в республике читают современную прозу и детективы. Самыми непопулярными стали книги про красоту, по истории и компьютерная литература. Новые знания в данных сферах обычно ищут в интернете и соцсетях. Также не читает электронные книги и аудитория, которая интересуется религией, правом, технологиями производства, естественными и техническими науками.

Что покупает в интернете?

Анализ обезличенных данных показал наибольшую активность петрозаводских абонентов в мобильных приложениях интернет-магазинов, сервисов для оплаты авиа- и железнодорожных билетов. Кроме того, петрозаводчане "распробовали" сервисы по доставке еды и заказ такси через мобильные приложения. Еще одним популярным видом "мобильных" расчетов стали переводы со смартфона на смартфон: абоненты "перекидывают" друг другу на счет небольшие суммы, как правило, до 1000 рублей. Поэтому речь, скорее всего, идет о случаях, когда пользователи делят общий счет в ресторане, "скидываются" на подарок общему знакомому или родители переводят своему ребенку деньги на карманные расходы.

"В 2018 году мы зафиксировали примерно двукратный рост трафика мобильного интернета, причем, сегодня активно "качают" не только в Петрозаводске, но и в районах республики. А для жителей столицы смартфон давно превратился в единое окно для решения повседневных задач – от заказа товаров онлайн до получения госуслуг. Мир постепенно становится цифровым, представить современного человека без смартфона практически невозможно, поэтому мы стремимся создать для жителей Карелии все условия для комфортного доступа к технологичным сервисам. Чтобы обеспечить растущую потребность в мобильном интернете, мы модернизировали объекты инфраструктуры построили новые базовые станции и намерены продолжить развитие сетей в регионе", – отмечает директор филиала МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.