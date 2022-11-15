МТС прокачала мобильный интернет в ближайшем пригороде Петрозаводска

МТС объявляет о завершении очередного этапа модернизации сети в ближайшем пригороде Петрозаводска.

В результате скорость передачи данных на территории посёлков Шуя и Мелиоративный увеличилась в среднем в полтора раза.

Новые скорости и улучшенное качество связи LTE теперь доступны для более пяти тысяч жителей ближайшего пригорода Петрозаводска. Точечная настройка оборудования позволила увеличить максимальную скорость мобильного интернета на всей территории посёлков Шуя и Мелиоративный, а также на значительном отрезке Мурманского шоссе и вдоль железнодорожных путей от станции Томицы до Шуйской.

«Увеличение скорости мобильного интернета и развитие инфраструктуры под запросы жителей региона – приоритетная задача МТС в Карелии. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи, особенно в тех населенных пунктах, где заметно растёт нагрузка на сеть. Мы разогнали скорость в посёлках Шуя и Мелиоративный, чтобы жители смогли пользоваться привычными сервисами даже в часы максимальной нагрузки на сеть. В ближайшее время планируем модернизировать оборудование и в других поселках в пригороде Петрозаводска», — рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.