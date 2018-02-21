Мультикультурная масленица прошла на "Добром катке" ТГК-1

ТГК-1 представляет сюжет, как в Губернаторском парке в Петрозаводске весело и зажигательно прошла мультикультурная масленица, приуроченная к Международному дню родного языка.

Поздравления с началом весны прозвучали на карельском и марийском, удмуртском и коми, украинском и белорусском, грузинском и молдавском языках – так встречали гостей представители национальных общественных организаций.

Мероприятие прошло при поддержке волонтерской организации "Доброцентр 10" и администрации Петрозаводского городского округа.

Ярким событием стал благотворительный аукцион от представителей фонда "Подари улыбку" и Общества грузинской культуры, которые выставили уникальный лот – сувенирную тарелку с автографом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Благотворительный фонд "Пища жизни" организовал "Доброе кафе", где угощали блинами и пирогами. Собранные средства были направлены на поддержку детей из малообеспеченных семей в поселке Шуя.

Праздничные гуляния открылись теплым весенним приветом из Грузии – песню "Тбилисо" исполнила председатель КРОО "Общество грузинской культуры" Елена Чичуа. Стихи и песни на марийском, удмуртском, коми языках представили студенты финно-угорского отделения Петрозаводской консерватории под руководством преподавателя и члена КРОО "Марийцы Карелии" Алевтины Войтович. Отгадать карельские загадки и приметы помогала Наталья Воробей, председатель КРОО "Союз карельского народа". Зажигательные молдавские песни Марии Моложен гости праздника поддержали танцами, а под украинские песни дуэта "Семнадцатое лето" они закружили карельскую круугу. Белорусские "Добрэники" согрели зрителей песнями и шутками.

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