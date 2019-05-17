Муниципалитеты Карелии получат 2,8 млрд рублей на выполнение нацпроектов

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Деньги будут направлены муниципальным образованиям на реализацию семи национальных проектов в 2019 году.
Муниципальные образования республики в текущем году участвуют в реализации нацпроектов "Культура", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию национальных проектов в 2019 году составляет 2,8 млрд рублей, сообщает Минфин региона.
К примеру, на финансирование национального проекта "Демография" направлено 1 млрд 193,8 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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