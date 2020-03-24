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Муниципальные бани Петрозаводска закрылись из-за коронавируса

Новости. Общество
16:10, 25 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
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О времени возобновления их работы будет сообщено дополнительно, сообщил в администрации города.

Петрозаводское муниципальное унитарное предприятие банно-прачечных услуг сообщает, что с 25 марта приостановлена работа двух муниципальных бань.

Временно закрыты баня №5 (ул.Соломенская, д.1) и баня №8 (ул. Сулажгорского кирпичного завода, д.3). Данные меры связаны с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. О времени возобновления работы бань будет сообщено дополнительно.

Администрация Петрозаводска призывает воздержаться от посещения мест массового скопления граждан, а также соблюдать правила личной гигиены.

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Комментарии

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Изя
2020-03-25 16:17:50
А они ( мун.бани ) ещё есть ?? Не все уже украли демоны ???
Гость
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