Муниципальные музеи Карелии станут бесплатными для многодетных семей

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В районах Карелии многодетные семьи смогут посещать музеи бесплатно.
В Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Пудожском, Суоярвском районах музеи будут доступны для семей ежедневно. В музеях Беломорского, Сортавальского, Питкярантского районов бесплатное посещение предусмотрено для семей по субботам, а в музеях Калевальского, Кемского, Олонецкого районов, Костомукши – по воскресеньям.
В музее в Сегеже после завершения реконструкции здания и открытия его для посетителей бесплатным днем станет суббота, сообщают в правительстве Карелии.
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