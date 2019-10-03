Мурманчанин спустил краденные у жителя Карелии деньги на женщин

В полицию с заявлением о краже денег обратился 46-летний мужчина, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал, что отдал банковскую карту знакомому, чтобы тот купил спиртного. Однако приятель ушел и так и не вернулся. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого – 24-летнего жителя Мурманской области. Молодой человек рассказал, что деньги потратил на съем жилья в Петрозаводске, продукты питания, алкоголь и женщин. А когда деньги закончились, вернулся домой.

Возбуждено уголовное дело.