Мусор из Карелии будет вывозить Мурманская компания

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Контракт на транспортировку твердых коммунальных отходов в Сортавальском районе Карелии получит ООО "Кандалакшская перерабатывающая компания", выигравшая аукцион.
Это следует из решения УФАС по Карелии, которое дало оценку результатов торгов.
Победа "Кандалакшской перерабатывающей компании" стала причиной для подачи жалобы со стороны сортавальской фирмы "Спецтранс", которая тоже претендовала на получение этого контракта. Оба претендента предложили одинаковую цену контракта в размере 115,9 млн рублей, но кандалкшская фирма сделала это на несколько минут раньше.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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