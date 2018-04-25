Мусор на остановке вызвал недовольство у жителей Пятого поселка

По теме
Загрузка...
В Петрозаводске жители Пятого поселка пожаловались на замусоренную остановку на улице Боровая.
В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела замусоренную остановку на улице Боровая в Пятом поселке.
"На остановке "Боровая" в Пятом посёлке уже несколько недель переполнен мусорный контейнер, - написала горожанка, - непонятно, кто отвечает за уборку остановки - хозяева ларьков, которые уже давно закрыты, или администрация города?Неприятно находиться здесь в ожидании транспорта, уж лучше бы вообще убрали этот мусорный контейнер, чем так".
По теме
Выбор читателей
18.04.2018, 12:25
24.04.2018, 09:18
18.04.2018, 15:16
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
Аналитика
24.04.2018 13:27
Тема недели
Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
Чтиво
Сегодня 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии