Мусор на остановке вызвал недовольство у жителей Пятого поселка

В Петрозаводске жители Пятого поселка пожаловались на замусоренную остановку на улице Боровая.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела замусоренную остановку на улице Боровая в Пятом поселке.

"На остановке "Боровая" в Пятом посёлке уже несколько недель переполнен мусорный контейнер, - написала горожанка, - непонятно, кто отвечает за уборку остановки - хозяева ларьков, которые уже давно закрыты, или администрация города?Неприятно находиться здесь в ожидании транспорта, уж лучше бы вообще убрали этот мусорный контейнер, чем так".