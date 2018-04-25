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Новости. От читателей
09:23, 25 Апреля 2018

Мусор на остановке вызвал недовольство у жителей Пятого поселка

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В Петрозаводске жители Пятого поселка пожаловались на замусоренную остановку на улице Боровая.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела замусоренную остановку на улице Боровая в Пятом поселке.

"На остановке "Боровая" в Пятом посёлке уже несколько недель переполнен мусорный контейнер, - написала горожанка, - непонятно, кто отвечает за уборку остановки - хозяева ларьков, которые уже давно закрыты, или администрация города?Неприятно находиться здесь в ожидании транспорта, уж лучше бы вообще убрали этот мусорный контейнер, чем так".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-25 09:46:50
Сами и насвинячили. Поселковые не знают, что семечки и бананы надо жрать с кожурой.
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