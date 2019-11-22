Мусор сгорел в центре Петрозаводска

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Пожар произошел на открытой территории, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший четверг, 21 ноября, в 18.46 на ул. Льва Толстого, в районе дома №22, произошел пожар на открытой территории.
В результате огнем уничтожен мусор.
Причина, виновный устанавливаются.
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