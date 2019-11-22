Мусор сгорел в центре Петрозаводска

Пожар произошел на открытой территории, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг, 21 ноября, в 18.46 на ул. Льва Толстого, в районе дома №22, произошел пожар на открытой территории.

В результате огнем уничтожен мусор.

Причина, виновный устанавливаются.