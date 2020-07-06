"Мусорная" реформа в Карелии нашла своего инвестора

Правительство Карелии готовится подписать соглашение с инвестором "мусорной" реформы на 30 лет.

По словам главы Минприроды Карелии Алексея Щепина, работа по реализации "мусорной" реформы после принятия в декабре прошлого года терсхемы обращения с отходами не прекращалась.

"В прошлом году, когда прорабатывали территориальную схему обращения с отходами и обсуждали ее с жителями республики, наша задача была сократить объемы захоронения отходов. Мы понимали, что даже если создать полигон по всем современным требованиям, негативного воздействия на окружающую среду не избежать. На первоначальном этапе на обсуждение предлагали историю, связанную с сжиганием отходов, как это делается и в скандинавских странах. Но жители Карелии восприняли это негативно, и мы от этого вида утилизации отходов отказались. А затем вышли на методику переработки отходов, связанной с перегниванием. Эта финская технология Hardferm, которая позволяет получить биогаз и биогрунт из отсортированных твердых коммунальных отходов, сегодня отражена в нашей терсхеме. Тогда же было принято решение о строительстве экотехнопарка в местечке Орзега вблизи существующей свалки. И в течение года этого года нами ведется кропотливая работа, связанная с формированием земельного участка под новый объект", - рассказал министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин.

Глава Минприроды отметил, что параллельно власти республики вели переговоры с потенциальными инвесторами. Неделю назад в правительство поступила концессионная инициатива. Компания "МЦЕ Инвест Рус" предлагает реализовать на территории Карелии концессионное соглашение, в рамках которого планируется строительство на базе свалки в Орзеге в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год, современного полигона для размещения ТКО и биогазовой станции. Соглашение рассчитано на 30 лет. Инвестор готов вложить в проект 1,5 млрд рублей.

"Согласно соглашению мы предоставляем компании участок под строительство трех объектов и обязуемся, что 200 тысяч тонн отходов придут на мусоросортирочную станцию. После начала работы объектов в течение ближайших 30 лет за счет тарифа, который у нас принят, инвестор будет отбивать свои инвестиции. Кроме того, в Орзеге будет создан экотехнопарк, на нем планируется переработка отходов. Что это будет? Насколько глубоко будут перерабатываться отходы? Об этом говорить пока рано. Все будет зависеть от объемов, которые здесь будут производиться", - сообщил министр.

Подробнее о "мусорной" реформе читайте в интервью с главой Минприроды Карелии.