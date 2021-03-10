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Мусорная свалка ликвидирована в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 11 Марта 2021
фото: Центр управления регионом Республики Карелия
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Проблема с мусорной свалкой в центре города попала на тепловую карту Центра управления регионом Республики Карелия после того, как об этом сообщила "Столица на Онего".

Мусоровоз смог подъехать к контейнерной площадке у Карельского научного центра РАН. Свалка мусора убрана. Об этом сообщает Центр управления регионом Республики Карелия

Во вторник, 9 марта, "Столица на Онего" информировала о том, что жители домов №2 и №4 по улице Свердлова в Петрозаводске пожаловались на свалку мусора, которая образовалась в их дворе рядом с Карельским научным центром РАН.

Проблема заключалась в том, что мусоровоз ООО "Автоспецтранс" из-за скользкой дороги и образовавшейся на ней колеи не мог подняться в горку на территорию, где располагается мусорная площадка. Из-за этого образовалась свалка, так как последний раз мусор вывозился 2 марта.

Горожане через СМИ попросили Карельский научный центр РАН и ООО "Автоспецтранс" договориться между собой о том, кто и как должен контролировать эту ситуацию. "Мы ведь своевременно платим за услугу и хотим вид из окна не на свалку", – написали они.



После публикации к проблеме подключился Центр управления регионом (ЦУР) Республики Карелия, который скоординировал работу Карельского научного центра РАН, ООО "Автоспецтранс", Минприроды РК и администрации Петрозаводска. Результат – дорога очищена, мусор вывезен.

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