Мусорные площадки в Петрозаводске оградят каменными стенами (ФОТО)

Каменные контейнерные площадки появятся в нескольких районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На месте новых конструкций уже начали демонтировать старые, пришедшие в негодность.



В карельской столице оборудуют каменные контейнерные площадки. 12 новых объектов на городских территориях появятся на месте изношенных конструкций в разных районах. Работы выполнит ИП Бутяева О.Г. Подрядчик зальёт бетонное основание, уложит стены из камня, установит металлические крыши, двери и решётчатые конструкции.



© Администрация Петрозаводска

Работы ведутся на улицах Антикайнена (в районе дома № 27) и Фридриха Энегльса (у домов № 11 и № 17). Далее разборка старого оборудования продолжится на улицах Антонова (у домов № 7 и № 9А), Ключевой (у дома № 6), Красноармейской (у дома № 6), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9).