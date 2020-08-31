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Мусорные площадки в Петрозаводске оградят каменными стенами (ФОТО)

Новости. Общество
14:55, 31 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Каменные контейнерные площадки появятся в нескольких районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На месте новых конструкций уже начали демонтировать старые, пришедшие в негодность.

В карельской столице оборудуют каменные контейнерные площадки. 12 новых объектов на городских территориях появятся на месте изношенных конструкций в разных районах. Работы выполнит ИП Бутяева О.Г. Подрядчик зальёт бетонное основание, уложит стены из камня, установит металлические крыши, двери и решётчатые конструкции.


© Администрация Петрозаводска

Работы ведутся на улицах Антикайнена (в районе дома № 27) и Фридриха Энегльса (у домов № 11 и № 17). Далее разборка старого оборудования продолжится на улицах Антонова (у домов № 7 и № 9А), Ключевой (у дома № 6), Красноармейской (у дома № 6), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Игорь
2020-08-31 15:54:47
Крысы бетон прогрызают, а это тем более ...
елпидифор
2020-08-31 15:47:23
А у нас каменную заменили из гофро-железа. Она летом раскаляется и содержимое благовонить на всю округу. У меня ощущение, что кто из изготовителей больше даст, тому и карты от мэрии в руки.
zanoza
2020-08-31 15:39:42
Ну хоть 12 нормальных мусорных площадок появится на весь город. Слава нашей мэрии, самой мэристой мэрии! :)
новый
2020-08-31 15:38:55
Агрикалчнутые "интеллектуалы" будут брезговать открывать ворота руками и станут оставлять свои мусорные пакеты с протухшим бродским возле площадок. На радость крысам и на горе жителям.
Гость
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