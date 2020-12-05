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Мусороперерабатывающий комплекс планируют построить под Петрозаводском в 2023 году

Новости. Общество
15:27, 06 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. C предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце октября обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и теперь карельское Минприроды ждет заявок от потенциальных инвесторов на строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

В тех документах, которые Минприроды Карелии разместило на сайте государственных торгов, сумма планируемых инвестиций оказалась чуть меньше – 1 миллиард 452 миллиона рублей, а об "экотехнопарке", о создании котором ранее заявляли власти республики, не говорится ни слова. Опубликованный проект концессионного соглашения предполагает строительство комплекса по обработке твердых коммунальных отходов мощностью 190 тысяч тонн в год и полигона для захоронения ТКО такой же мощностью. Правда, в одном из приложений к проекту соглашения закреплено право концессионера на создание линии обработки отходов для производства энергии, а предположительный объем инвестиций на эти цели составляет 500 миллионов рублей.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тимка
2020-12-06 16:38:29
Освоят деньги, появятся где то новые коттеджи за границей, дорогие машины и чьи то дети поедут в Лондон учиться, а здесь мигранты будут строить очередной "миллиардный" завод....
Тимка
2020-12-06 16:36:39
Отмоют миллиард или полтора, потом "сгорит случайно
Саныч
2020-12-06 15:55:43
Ну, как-то надо начинать. В общем, хорошо.
zanoza
2020-12-06 15:41:57
С душков в Карелии "Мусорная реформа", однако. А как красиво пели про экотехнопарк, на деле же всё сводится к маленькому заводику,но по баснословной стоимости!
Гость
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