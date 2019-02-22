Мусоропровод горел в многоэтажке Петрозаводска

Пожар случился в жилом доме на Ключевой.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города, 21 февраля в 18.27 на ул. Кемская, 5. была повреждена стена в мусоросборной камере на площади 1 кв. метр.

"Причина: неосторожное обращение с огнём. Виновный, ущерб устанавливаются", - отмечается в сообщении.