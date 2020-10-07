Мусоровоз в Петрозаводске провалился в незаасфальтированный люк

Мусоровоз провалился в люк на Старой Кукковке и повредил колесо, из-за чего сорвал график вывоза мусора, сообщает пресс-служба компании "Автоспецтранс".

Час назад мусоровоз оператора ООО "Экосервис", предоставляющего услугу по обращению с ТКО в Петрозаводске, был выведен из строя. Ззаехав для вывоза мусора на Старую Кукковку, машина повредила колесо в районе ул. Щербакова.

Причина - незаасфальтированный люк, который был присыпан песком и гравием, опасное место не было обозначено какими-либо дорожными знаками.

Итог – ДТП и срыв графика вывоза мусора. В произошедшем разберётся ГИБДД, специалисты которой уже работают на месте.

В настоящее время для обслуживания жителей Старой Кукковки выехал другой мусоровоз. Так как график из-за поломки техники сдвинулся, вывоз отходов будет сегодня осуществлен не от всех проживающих в частном секторе микрорайона. "Автоспецтранс" просит жителей отнестись с пониманием к возникшей ситуации, и по всем возникающим в связи с данной ситуацией вопросам обращаться по телефону 8-921-222-68-01.