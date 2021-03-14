Мусоровоз застрял в снегу и не доехал до пяти поселков Карелии

Регоператор предупредил о смещении графика вывоза мусора в Кондопожском районе из-за застрявшего в снегу мусоровоза.

Как сообщили в пресс-службе регорератора "Автоспецтранс", утром 15 марта в Кончезеро при подъезде к контейнерной площадке в снежных завалах застрял мусоровоз. Кончезерский трактор, прибывший на подмогу, не смог вытащить застрявшую машину. Теперь регоператор ждет помощи от дорожников, работающих в районе.

В результате для жителей поселков Кончезеро, Марциальные воды, Спасская губа, Юркостров, Гирвас изменится график вывоза ТКО. Мусор будет вывезен позже.

Регоператор обратился к главам поселений с просьбой о расчистке подъездных путей к местам накопления ТКО, поскольку ко многим контейнерам спецтехнике просто не подобраться.

Ранее военная техника пришла на помощь мусоровозу, застрявшему в снегу в поселке Мелиоративный Прионежского района.