890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство 1
29.11.2020 20:40
Включите "режим сбережения энергии"
Сегодня 12:37
Вилами по воде
Сегодня 10:29
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40
Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО) 4
29.11.2020 15:13
Выступление Агутина и Варум в Карелии перенесли почти на год
29.11.2020 14:55

Мусоровозы дошли лишь до половины населенных пунктов Карелии

Новости. Общество
12:24, 30 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Из более 800 населенных пунктов Карелии услугой по вывозу мусора охвачена половина, сообщили в пресс-службе карельского регоператора.

По данным "Автоспецтранса", в зону охвата коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами не входят сегодня нежилые (около 130) или малонаселенные – до 10 человек – (порядка 170) деревни, а также населенные пункты, где органами местного самоуправления на сегодняшний день не организованы места накопления ТКО (около 100).

Кроме того, в силу объективных причин сдвигаются сроки начала предоставления услуги для труднодоступных населенных пунктов, где острой проблемой является отсутствие дорожной инфраструктуры. Решение данного вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, уточнили в пресс-службе регоператора.

В этом году "Автоспецтранс" включил в график вывоза мусора еще 32 территории – в основном, это малонаселенные деревни и поселки (с численностью населения от 4-х до 50 человек), в которых эта услуга никогда не оказывалась. Это населенные пункты Беломорского (3), Медвежьегорского (5) Олонецкого (8), Пряжинского (5), Прионежского (3), Сегежского (3), Кондопожского (2), Лахденпохского (2) и Суоярвского районов (1).     До конца года планируется начать транспортирование ТКО еще в нескольких деревнях и поселках республики.

Ранее сообщалось, что жители Карелии задолжали за вывоз мусора 250 млн рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-30 13:35:25
А кого должно волновать, что мусоровозы "не дошли", разве потребителя услуг??? Если мусоровозы "не дошли" до потребителя, тогда нечего и квитанции за мусор предъявлять. Региональные оператор способен только квитанции выставлять потребителям, а услуга не оказывается. Кому нужна такая "мусорная реформа", при которой ещё всё с мусором только хуже стало.
Татьяна Павловна
2020-11-30 14:08:25
zanoza и я так думаю . Не было Автоспецтранса не было и проблем с мусором .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»