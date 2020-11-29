Мусоровозы дошли лишь до половины населенных пунктов Карелии

Из более 800 населенных пунктов Карелии услугой по вывозу мусора охвачена половина, сообщили в пресс-службе карельского регоператора.

По данным "Автоспецтранса", в зону охвата коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами не входят сегодня нежилые (около 130) или малонаселенные – до 10 человек – (порядка 170) деревни, а также населенные пункты, где органами местного самоуправления на сегодняшний день не организованы места накопления ТКО (около 100).

Кроме того, в силу объективных причин сдвигаются сроки начала предоставления услуги для труднодоступных населенных пунктов, где острой проблемой является отсутствие дорожной инфраструктуры. Решение данного вопроса находится в компетенции органов местного самоуправления, уточнили в пресс-службе регоператора.

В этом году "Автоспецтранс" включил в график вывоза мусора еще 32 территории – в основном, это малонаселенные деревни и поселки (с численностью населения от 4-х до 50 человек), в которых эта услуга никогда не оказывалась. Это населенные пункты Беломорского (3), Медвежьегорского (5) Олонецкого (8), Пряжинского (5), Прионежского (3), Сегежского (3), Кондопожского (2), Лахденпохского (2) и Суоярвского районов (1). До конца года планируется начать транспортирование ТКО еще в нескольких деревнях и поселках республики.

Ранее сообщалось, что жители Карелии задолжали за вывоз мусора 250 млн рублей.