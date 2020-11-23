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Жители Карелии задолжали за вывоз мусора 250 млн рублей

Новости. Общество
12:50, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Регоператор "Автоспецтранс" освободит от оплаты пеней тех жителей республики, которые погасят долги за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Регоператор объявил акцию "В Новый год без пеней и долгов!". Она проводится для жителей республики, имеющим задолженность более 3-х месяцев за коммунальную услугу по обращению с ТКО. По условиям акции физлица будут освобождены от уплаты пеней, если до 20 декабря погасят всю сумму задолженности, сообщили в пресс-службе "Автоспецтранса".

Ранее правительство России ввело мораторий на начисление пеней по долгам за коммунальные услуги, которые возникли с 6 апреля по 31 декабря 2020 года. Жителям Карелии пени будут списаны и за более ранний период, однако долг за услугу по обращению с ТКО должен быть погашен добровольно до 20 декабря этого года.

На сегодняшний день просроченная задолженность жителей республики по оплате коммунальной услуги "обращение с ТКО" составляет порядка 250 млн рублей. В суд подано более 44,3 тысяч исков о взыскании долгов с физлиц на сумму 65,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, жителям некоторых домов Петрозаводска придется самим покупать контейнеры для вывоза мусора.

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Комментарии

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Копатыч
2020-11-24 14:26:26
Ликвидировать Автоспецтранс и долгов ни у кого не будет . делов то .
кир
2020-11-24 13:04:27
Только пороть должников. Где законы жесткие? Нет их. Пребываете в блаженстве, что Москва всё простит и опять деньги сунет.
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