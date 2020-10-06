Жителям некоторых домов Петрозаводска придется самим покупать контейнеры для вывоза мусора

Региональный оператор ООО "Автоспецтранс" отказался ставить мусорные контейнеры для ряда новостроек, даже несмотря на то, что их стоимость заложена в тарифе.

Интересная история назревает в сфере мусорных перевозок Петрозаводска. Управляющая организация ООО "ОнегоСтройСервис" обратилась в суд с исковым заявлением к ООО "Автоспецтранс". Предмет иска довольно нетипичный. Компания требует у оператора установить контейнеры для вывоза твердых бытовых отходов в одной из новостроек на Древлянке и сделать перерасчет за неоказанные услуги за 3 месяца на общую сумму 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, региональный оператор отказался устанавливать контейнеры в новом 182-квартирном доме жилого квартала "Каскад" на Древлянке. Позиция "Автоспецтранса" сводится к тому, что мусорные баки должны быть установлены на улице, а не в доме, как в этом случае. Надо сказать, что в этом доме, действительно, привычные уличные помойки заменяют современные мусорокамеры в самом здании. У каждого жильца есть от них ключ. Это удобно, экологично и защищает от посягательств птиц, грызунов и лиц с низкой социальной ответственностью. Примечательно, что в других домах "Каскада" баки также находятся в аналогичных мусорокамерах. И тогда ПМУП "Автоспецтранс" (подрядчик регионального оператора) покупал контейнеры. А теперь вот передумал, решив переложить эту ношу на жильцов. И это при том, что стоимость контейнеров заложена в тариф. Отметим, что новые контейнеры, которые, как предполагается, купят жильцы, должны быть определенных размеров и веса в соответствии с требованиями регионального оператора. Обычный железный бак поставить нельзя.

"По факту мы видим двойные стандарты, – рассказывает заместитель генерального директора ООО "ОнегоСтройСервис" Дмитрий Савин. – Региональный оператор отказывается ставить контейнеры, стоимость которых заложена в тарифе на вывоз ТКО. ООО "Автоспецтранс" все лето производил начисления за вывоз мусора в период отсутствия контейнеров".

Сюжет об этой истории сняли наши коллеги с ГТРК "Карелия". И там представители ПМУП "Автоспецтранс" заявили, что контейнеры в восьми других домах "Каскада" действительно принадлежат им. Это сложно отрицать, поскольку договорами между региональным оператором и подрядчиками предусмотрена их обязанность по установке контейнеров.

"После наших обращений, в том числе и в прокуратуру Петрозаводска, мы получили ответы из администрации города и министерства природных ресурсов и экологии Карелии, - продолжает Дмитрий Савин. Оба ведомства сообщили, что не вправе вмешиваться в деятельность регионального оператора, но в то же время указали на то, что в тариф по вывозу ТКО в 2020 году, действительно, включены затраты на закупку 754 контейнеров. Переписка непосредственно с оператором и вовсе оказалась бесполезной. Со слов оператора у нас в доме есть мусоропровод, а значит контейнер входит в его состав. Только вот мусоропровода в этом доме нет по проекту. Так что опять нестыковка".

В сюжете ГТРК объясняют позицию "Автоспецтранса": новых контейнеров мало, и они будут установлены там, где либо нет управляющих компаний, либо срочно требуется замена старых баков. Вот и получается, что тариф на вывоз мусора у всех жителей одинаковый, а перечень услуг разный. По такой логике отныне все управляющие организации Петрозаводска и товарищества собственников недвижимости будут вынуждены приобретать контейнеры за счет жителей, потому что единственному региональному оператору, а, называя вещи своими именами, монополисту, нужно обеспечить контейнерами тех, кто беднее, причем за счет жителей новостроек. Такая вот мусорная реформа получилась в Карелии. По сути, единственный монополист делает теперь все, что хочет.

"В итоге мы вынуждены идти в суд, - говорит Дмитрий Савин. – Раньше такое было сложно себе представить. Мы сами выбирали подрядчика по вывозу мусора. Когда ПМУП "Автоспецтранс" перестал нас устраивать, мы заключили договор с другой подрядной организацией по вывозу мусора – ООО "Экоград-Петрозаводск". Сотрудничали более 10 лет. Нам бесплатно ставили контейнеры для сбора мусора и крытые контейнерные площадки. Это в принципе были первые пластиковые баки с крышками и площадки такого типа в городе. Данная организация, к нашему большому сожалению, ушла с рынка Петрозаводска после появления регионального оператора".

Добавим, что компания "ОнегоСтройСервис" все же нашла возможность решить проблему жильцов 182-квартирного дома на Древлянке.

"Мы уважаем наших клиентов и уже установили баки в этом доме, причем не за счет жильцов. Но данную ситуацию мы не намерены замалчивать, будем защищать интересы жильцов всеми законными способами", - заверил Дмитрий Савин.

По всем вопросам клиенты "ОнегоСтройСервис" могут обращаться по телефону 504-504.