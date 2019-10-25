Музей ИЗО Карелии откроет первым в России сенсорную комнату для людей с особенностями развития

К маю 2020 года в музее в Петрозаводске появится комната, где люди с особенностями развития могут отдохнуть и успокоиться в случае перегрузки.

Проект Музея изобразительных искусств Карелии по социализации людей с эмоционально-коммуникативными нарушениями (такими как аутизм) получил поддержку Фонда президентских грантов. На его реализацию музей в партнерстве с Центром "Экология культуры" получили грант в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства республики.

Музей станет первой подобной площадкой в России и получит комплексную дизайн-программу, которая включает разработанный социальный пакет: сенсорная комната с переносными терапевтическими модулями и система навигации. Такой комплекс приспосабливается под любой музей и любое имеющееся пространство.

Работа команды дизайнеров из Санкт-Петербурга будет проходить в сотрудничестве с профессиональным психологом.