Музей ИЗО Карелии получил миллион рублей на усиление онлайн-работы

Музей изобразительных искусств Республики Карелия вошел в число победителей конкурса "Общее дело", проводимого Благотворительным фондом Владимира Потанина, сообщили в Минкультуры Карелии.

На конкурс поступило 344 заявки из 64 регионов России. География конкурса охватывает всю территорию страны от Дагестана и Карелии до Читы и Хабаровска. Лидером по числу победителей стала Москва (11 победителей из 67 заявок). В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (3 победителя) и Челябинская область (2). Заявки оценивали 38 независимых экспертов.

От Музея изобразительных искусств Карелии на суд экспертов был представлен проект, призванный создать условия для расширения коммуникации музея с целевыми аудиториями в онлайн-формате. Проект получит грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей.

В рамках проекта буден создан качественный цифровой контент на основе экспонатов из коллекции музея (видео, аудио, дидактические пособия в графическом формате, курсы дистанционного обучения), модернизируется техническая база для создания цифрового контента на регулярной основе, будет проведен апгрейд сайта и аккаунтов в социальных сетях, повысится уровень компетенций сотрудников для подготовки цифрового контента за счет специализированных обучающих тренингов, а также будет повышен уровень доступности музейного онлайн-контента для людей с ограниченными возможностями здоровья (версия сайта для слабовидящих, контент на русском жестовом языке для людей с ограничениями по слуху).

Проект стартует в июне и будет завершен к концу октября.