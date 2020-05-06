890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Работники комбината "Карельский окатыш" попались на краже респираторов 5
Сегодня 10:54
Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде 6
Сегодня 14:43
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 1
Сегодня 15:52
"Ни один закон на местном уровне не позволяет ограничивать права и свободы граждан" 4
Сегодня 15:59
Сотрудников СИЗО в Петрозаводске закрыли на изоляцию из-за коронавируса 2
Сегодня 14:31

Музей ИЗО Карелии получил миллион рублей на усиление онлайн-работы

Новости. Культура
17:40, 06 Мая 2020
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

Музей изобразительных искусств Республики Карелия вошел в число победителей конкурса "Общее дело", проводимого Благотворительным фондом Владимира Потанина, сообщили в Минкультуры Карелии.

На конкурс поступило 344 заявки из 64 регионов России. География конкурса охватывает всю территорию страны от Дагестана и Карелии до Читы и Хабаровска. Лидером по числу победителей стала Москва (11 победителей из 67 заявок). В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (3 победителя) и Челябинская область (2). Заявки оценивали 38 независимых экспертов.

От Музея изобразительных искусств Карелии на суд экспертов был представлен проект, призванный создать условия для расширения коммуникации музея с целевыми аудиториями в онлайн-формате. Проект получит грантовую поддержку в размере 1 миллиона рублей.

В рамках проекта буден создан качественный цифровой контент на основе экспонатов из коллекции музея (видео, аудио, дидактические пособия в графическом формате, курсы дистанционного обучения), модернизируется техническая база для создания цифрового контента на регулярной основе, будет проведен апгрейд сайта и аккаунтов в социальных сетях, повысится уровень компетенций сотрудников для подготовки цифрового контента за счет специализированных обучающих тренингов, а также будет повышен уровень доступности музейного онлайн-контента для людей с ограниченными возможностями здоровья (версия сайта для слабовидящих, контент на русском жестовом языке для людей с ограничениями по слуху).

Проект стартует в июне и будет завершен к концу октября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»