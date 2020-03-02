Музей ИЗО Карелии получил в подарок 142 произведения живописи и скульптуры

Приказом Минкультуры России из фондов Международной конфедерации союза художников в Музей изобразительных искусств Карелии было передано 142 произведения живописи и скульптуры 97 отечественных и карельских художников.

В 2020 году Музей ИЗО отметит свое 60-летие, напоминают в паблике Минкульта Карелии. В преддверии своего юбилея учреждение уже получило щедрый подарок. Фонды музея пополнились 142 произведениями живописи и скульптуры 97 отечественных и карельских художников, которые были доставлены из Подольска. Именно там располагаются фонды Международной конфедерации союза художников (МКСХ).

Уникальная коллекция, обладателем которой стал карельский музей, состоит из произведений, которые создавались в 60–90-е годы XX века и носит многонациональный характер, поскольку в ней представлены произведения различных национальных школ Советского Союза. Имена авторов говорят сами за себя: Э.К. Илтнер, У.Е. Земзарис, Л.В. Дульфан, Б.В. Иогансон, Д.А. Косьмин, О.В. Ланг, Л.П. Мурниек, Ф.Э. Ниеминен, П.П. Постаж, О.М. Савостюк, Н.Э. Стенберг, И.К. Шважас, Л.Ф. Ланкинен, В.С. Чекмасов и многие другие.

В настоящее время произведения находятся в фондохранилище Музея ИЗО, где сотрудники отдела фондов проводят работы по описанию произведений и постановке на государственный учет с последующим включением в состав Музейного Фонда Российской Федерации.

Посетители музея смогут познакомится с этими произведениями на юбилейной выставке новых поступлений "Дом, наполненный искусством", которая откроется в залах Музея 16 октября 2020 года.

Ранее стало известно, что экспонаты для Музея Карельского фронта закупят у коллекционеров Москвы и Санкт-Петербурга.