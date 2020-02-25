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Экспонаты для Музея Карельского фронта закупят у коллекционеров Москвы и Санкт-Петербурга

Новости. Общество
16:59, 25 Февраля 2020
фото: Правительство Карелии
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В Карелии продолжается работа по созданию экспозиции нового музея, который планируют открыть к Дню Победы в Беломорске.

Рабочая группа в составе представителей Национального музея республики Карелия и фонда "Эстафета поколений" подготовила списки предметов, которые необходимо закупить для Музея Карельского фронта. Участники группы уже выезжали в Москву и Санкт-Петербург, где встречались с коллекционерами и экспозиционерами.

"Были отобраны уникальные предметы, которые имеют отношение к униформе. Трудно выделить какой-нибудь один из них, поскольку все они подлинные, связаны с Карельским фронтом. Но основу будущей экспозиции составят экспонаты из Национального музея республики, предметы из частной коллекции Валерия Лазарева, а также находки участников фонда "Эстафета поколений", - рассказал руководитель Фонда "Эстафета поколений" Александр Анишин.

Напомним, точные копии знамен, оригиналы которых хранятся в Центральном музее Вооруженных сил РФ, уже пополнили фонды создаваемого в Беломорске Музея Карельского фронта. Минобороны пришлет еще три копии боевых знамен подразделений, сражавшихся в Великую Отечественную войну на территории Карелии.

Кроме того, для экспозиции музея будут изготавливаться манекены, часть из них посетители смогут увидеть в движении. Для этого готовятся специальные инсталляции.

Специально для посетителей, заинтересованных в восстановлении истории своих родственников и близких, принимавших участие или погибших на полях сражений Карельского фронта, на первом этаже музея планируется установить информационный киоск с базой данных об участниках боев. В музее будет также появится стеллаж с литературой о Карельском фронте и место для чтения. Отдельно будут увековечены имена руководящего состава и воинов Карельского фронта, которым присвоено звание Героя Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

"Наша рабочая группа собирается еженедельно и раз в две недели выезжает в Беломорск. В здании будущего музея, где располагался штаб Карельского фронта, продолжается масштабная реконструкция. Мы должны быть полностью готовы, чтобы заехать и разместить экспозицию, когда строительные работы будут закончены. Надеемся, что музей откроется в установленные сроки – к 75-летию Победы наши ветераны и жители Карелии должны иметь возможность посетить Музея Карельского фронта", - отметил Александр Анишин.

Напомним, создание музея Карельского фронта было поддержано Госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. В декабре 2017 года эта инициатива была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Строительные работы на объекте после всех согласовательных процедур начались в октябре прошлого года. Открытие музея планируется 7 мая, в преддверии 75-летнего юбилея Победы.

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Комментарии

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