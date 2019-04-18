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Новости. Культура
14:48, 18 Апреля 2019
фото: Музей изобразительных искусств РК

Музей изобразительных искусств Карелии открывает выставку "О героях былых времен"

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Выставка "О героях былых времен" открывается в преддверие Дня Победы.

Выставка посвящается двум памятным юбилейным датам – 75-летию снятия Блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Петрозаводска.

Выставка объединяет произведения живописи и графики художников разных поколений. Художники Борис Поморцев, Виталий Тюленев, Сергей Якобчук и Юрий Высоковских были детьми в годы войны. Они сохранили и через многие годы пронесли детские впечатления о том суровом времени. Художники–фронтовики с оружием в руках защищали от врага нашу землю и создавали рисунки – свидетельства эпохи, отражающие суровые дни боев, страшные разрушения наших городов и деревень, и, главное, сохранили образы героев, с которыми воевали плечом к плечу.

На выставке представлен "Бессмертный полк" Музея изобразительных искусств Карелии: Константин Буторов, Зиновий Львович, Осмо Бородкин, Павел Кондратьев, Иван Евстигнеев, Юрий Непринцев и другие. Многие произведения ценны тем, что были созданы непосредственно в военные годы, некоторые — по воспоминаниям, как эхо прошедшей войны.

Ряд произведений публикуется впервые. У зрителей будет уникальная возможность прикоснуться к одной из самых трагических и великих страниц нашей истории через произведения художников из запасников музея.

Куратор: Никифорова Людмила, зав. отдела экспозиционно-выставочной работы, тел. 76-45-19, nikiforova@artmuseum.karelia.ru.

Запись на экскурсии по телефону 78-37-13.

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