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Новости. Общество
15:14, 12 Декабря 2018
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Музей Карельского фронта за 253 млн рублей планируют открыть в мае 2020 года

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Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, речь об этом шла на встрече министра культуры РФ Владимира Мединского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который руководит госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия региона.

"Отмечено, что продолжается создание музея Карельского фронта. Разработаны проекты концепции экспозиции музея и плана-графика реализации проекта, - говорится в сообщении. - На основании этих документов разработано техническое задание на проведение реконструкции здания".

Рассматривается вопрос включения в музейный комплекс находящихся рядом со зданием штаба Карельского фронта оборонительных укреплений (бункеров), пишет ТАСС.

"Открытие музея планируется 9 мая 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Столица на Онего" писала, что общая сумма реконструкции здания, в котором предполагается разместить музей, составляет 253,1 млн рублей. Начало работ запланировано на 2019 год.

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Комментарии

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Ванёк
2018-12-12 15:23:50
Топить не чем ,народ в нищите и голоде , а эти музеи открывают , бабло осваивают .. Отстаньте уже от ВОВ , Не лапайте её участников своими грязными лапами , живите реальной жизнью .
Гость
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