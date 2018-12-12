Музей Карельского фронта за 253 млн рублей планируют открыть в мае 2020 года

Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, речь об этом шла на встрече министра культуры РФ Владимира Мединского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, который руководит госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия региона.

"Отмечено, что продолжается создание музея Карельского фронта. Разработаны проекты концепции экспозиции музея и плана-графика реализации проекта, - говорится в сообщении. - На основании этих документов разработано техническое задание на проведение реконструкции здания".

Рассматривается вопрос включения в музейный комплекс находящихся рядом со зданием штаба Карельского фронта оборонительных укреплений (бункеров), пишет ТАСС.

"Открытие музея планируется 9 мая 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Ранее "Столица на Онего" писала, что общая сумма реконструкции здания, в котором предполагается разместить музей, составляет 253,1 млн рублей. Начало работ запланировано на 2019 год.