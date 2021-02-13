Музей киндасовских баек и экотропа в 100 км появятся в Карелии

Ростуризм одобрил 20 инвестиционных проектов для реализации в Карелии в 2021 году.

Карелия получит от Ростуризма более 46 млн рублей на инвестиционные проекты в сфере туризма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя начальника управления по туризму республики Ольга Лукина.

"От Карелии было подано 97 проектов, 90 были допущены к участию в конкурсе: из них 20 счастливчиков прошли со своими инвестиционными проектами. На их осуществление к нам в Карелию поступит более 46 млн рублей федеральных средств", - рассказала ТАСС Лукина.

Как пишет агентство, по правилам конкурса, 30% финансирования проекта должны обеспечить его авторы, при этом размер федеральной поддержки не может превышать 3 млн рублей. В число победителей от региона вошел проект "Тропою древних художников", средства поступят на создание экотропы в местечке Залавруга, где находятся Беломорские петроглифы - древние наскальные рисунки эпохи неолита. Еще одну всесезонную экотропу протяженностью 100 км планируется сформировать по маршруту ежегодного любительского лыжного марафона "Карельская сотня", который проходит в Калевальском районе.

"100 км одним кругом - это уникальное предложение для активного отдыха. По статистике более 40% населения страны связывают свой досуг с таким видом отдыха. Наша всесезонная и универсальная экотропа "Карельская сотня" станет точкой притяжения для таких туристов. Зимой в Калевалу приедут в лыжные походы или на туры на снегоходах. Летом - осенью мы готовы предложить поездки на квадроциклах, спортивное ориентирование, скандинавскую ходьбу, турпоходы и эндуро-маршруты", - добавила Лукина.

Еще один проект связан со строительством домов для туристов в старинном карельском селе Киндасово, где проводится фестиваль юмора. Здесь на деньги гранта будет создан музей "Киндасовских баек и истории фестиваля Киндасово", на берегу реки Шуя появятся два глемпинга для отдыха семей или небольших компаний с обустроенным местом для уличного питания с костровищем, лавками, навесом, а также санитарной зоной.

Создатели исторического парка "Бастион" в городе Сортавала реализуют два проекта: "Возрождение традиций мореходства на Ладоге" и "На исторических кораблях по Ладожским шхерам". Планируется сформировать новый туристический водный маршрут с посещением исторического парка с крепостью Svartbjornborg ("Крепость черного медведя") и горы Паасо. "Долгожданные смотровые площадки появятся на водопадах Белые Мосты в Питкярантском районе. Все проекты-победители будут реализованы в разных районах Карелии. Они безусловно разнообразят туристические предложения республики", - добавила замначальника регионального управления по туризму.