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Новости. Культура
16:07, 24 Сентября 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Музей "Кижи" открывает детское "Музейное агентство"

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Первое занятие в студии профессиональной ориентации для детей и подростков "Музейное агентство" состоится 12 октября.

Юные музейные агенты познакомятся с профессиями экскурсоводов, смотрителей, научных сотрудников, реставраторов и других хранителей культурного наследия, и, возможно, в будущем кто-то из ребят придёт работать в музей "Кижи"!

Профориентация – давно забытое понятие из жизни советских школьников. А, может быть, это было неплохо? Помочь ребёнку проявить природные таланты родители и педагоги должны как можно раньше. Возможно, ваш ребенок посвятит себя в будущем музейному делу – прекрасной миссии находить, сохранять, реставрировать культурные ценности нашей страны. Приглашаем детей в возрасте 10-14 лет в студию "Музейное агентство"!

Мы расскажем, как устроен музей изнутри, кто в нём работает, как хранятся и реставрируются музейные предметы и делаются выставки. Мы будем создавать свою собственную экспозицию из самых разных предметов! Продумаем концепцию выставки, нарисуем афишу, расставим экспонаты, проведём экскурсию по получившейся экспозиции, напишем и опубликуем пресс-релиз об этом событии. Мы узнаем, как люди становятся сотрудниками музея, познакомимся с людьми разных профессий, которые работают в музее-заповеднике "Кижи". Ну и, конечно, побываем на самом острове!

Занятия будут проходить в "Детском музейном центре" по адресу ул. Федосовой, 19. Тема первого занятия – "Музейное закулисье". Ребята побывают на новой интерактивной выставке "Всё дело в лодке", познакомятся с  её авторами, узнают, что такое музей сегодня, увидят то, что обычно скрыто от глаз посетителей.

Первое занятие состоится в субботу 12 октября в 13.00.

Стоимость одного занятия — 100 руб/чел.

Запись по телефонам: 79-98-40, 79-98-76.

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