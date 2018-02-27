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Новости. Культура
15:21, 27 Февраля 2018

Музей "Кижи" приглашает на авторскую экскурсию Владимира Платонова

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В выставочном зале музея-заповедника "Кижи" 4 марта в 13.00 состоится экскурсия по выставке "Писана икона сия при державе царя Алексея Михайловича".

Экскурсию проведёт заслуженный работник культуры РФ Владимир Платонов  – один из авторов выставки. Вход на выставку в этот день бесплатный, экскурсия бесплатная.

4 марта – первое воскресенье месяца, и, по традиции, в этот день - бесплатный вход на все выставки музея "Кижи" в Петрозаводске. И это последнее "бесплатное воскресение", когда можно познакомиться с уникальными экспонатами вы выставки  - возраст некоторых икон достигает 370 лет. Экспозиция работает до 16 марта.

С 10.00 до 18.00 можно прийти и самостоятельно посмотреть на иконы.

Но не пропустите авторскую экскурсию Владимира Платонова! "Писана икона сия при державе царя Алексея Михайловича" - партнёрская выставка музея-заповедника "Кижи" и Музея изобразительных искусств РК. Заслуженный работник культуры РФ, хранитель коллекции древнерусской живописи Музея изобразительных искусств РК Владимир Георгиевич Платонов иконам посвятил более 45 лет своей жизни. Он знает о них всё.

Представленные на выставке иконы наглядно демонстрируют преемственность между иконописцами тубозерской и заонежской мастерских, дают возможность понять особенности творческого процесса в древнерусском искусстве. Впервые одним комплексом выставляются иконы главного иконостаса Ильинской церкви Водлозерского погоста, которые находятся в собраниях двух музеев. Вы также увидите иконостас Архангельской часовни из деревни Леликозеро, образы из храмов заонежских деревень Тамбицы, Типиницы и другие.

Справки по телефонам (814-2) 79-98-66, 79-98-11.

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