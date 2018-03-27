Музей "Кижи" приглашает на лекцию Виолы Гущиной

В выставочном зале музея "Кижи" (пл. Кирова, 10А) 26 марта открылась выставка "Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения".

1 апреля в 13.00 ведущий научный сотрудник музея Виола Гущина проведет на выставке лекцию "Кижский архитектурный ансамбль в новом освещении". Вход на выставку в этот день бесплатный, лекция – бесплатная.

Именно благодаря работам исследователя Юрия Сергеевича Ушакова нам в подробностях известны облик и история множества перестроенных или исчезнувших ныне памятников народной архитектуры. Последние годы своей творческой работы Ю. С. Ушаков посвятил реконструкции нескольких архитектурных ансамблей Русского Севера, пытаясь на основании многолетних исследований, обмеров и сохранившейся старинной иконографии восстановить их первоначальный облик.

Ушаков был не только профессиональным архитектором, выдающимся исследователем, любимым преподавателем нескольких поколений студентов и неутомимым путешественником, но и талантливым, самобытным художником, продолжающим традицию И. Я. Билибина, В. В. Верещагина, И. Э. Грабаря. В его работах архитектурная точность и научная документальность сочетаются с умением передать особую атмосферу древности, величия и тайны Русского Севера - его природы и его архитектуры, столь гармонично связанных друг с другом. Отдельный цикл его работ посвящен богам дохристианского периода истории Руси.

Выставка живописных и графических работ Ю. С. Ушакова, а также его фотографий - знаковое событие для Карелии и для музея "Кижи". Партнерская выставка представляет экспонаты из собраний Музея Русского Севера Ю. В. Линника, Музея архитектуры им. А. В. Щусева, музея "Кижи", Кенозерского национального парка.

Виола Анатольевна Гущина - представитель первого поколения музейных работников в Кижах. Музею "Кижи" - 52 года, и 52 года в нем работает Виола Анатольевна. Закладывала основы развития музейного дела по всем направлениям: научно-исследовательской работы, комплектования фондов, атрибутирования предметов и памятников архитектуры. Основная тема научных исследований Виолы Гущиной - Кижский архитектурный ансамбль и памятники деревянного зодчества культовой и гражданской архитектуры. Это многолетнее всестороннее исследование включает такие аспекты, как датировка памятников, летопись Кижского архитектурного ансамбля, иконописное убранство церквей Кижского погоста в историческом аспекте и многие другие.

Не пропустите лекцию Виолы Гущиной! Она состоится в воскресенье, 1 апреля, в 13.00 в выставочном зале музея "Кижи" (пл. Кирова, 10А).

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