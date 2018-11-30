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Новости. Культура
12:48, 30 Ноября 2018

Музей "Кижи" приглашает на рождественские интерактивные программы

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С 17 декабря 2018 года по 18 января 2019 года музей-заповедник "Кижи" приглашает детей и взрослых на рождественские интерактивные программы.

Участников программ ждёт знакомство со старинной народной игрушкой, представление святочного театра и мастер-класс по созданию рождественского украшения. Программы будут проходить в выставочном зале музея в Петрозаводске (пл. Кирова, 10а).

"Рождественский вертеп"

Экскурсия по выставке "Народная игрушка России XIX-XX веков" из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки, Сергиев Посад. Представление святочного народного театра "Рождественский вертеп", подготовленного фольклорно-этнографическим ансамблем музея-заповедника "Кижи", который поведает удивительную историю Рождества Христова. Мастер-класс по изготовлению Рождественского украшения, маленького вертепа, который создаст праздничное настроение.

Продолжительность программы 1 час 30 минут. Стоимость участия в программе — 350 руб. /чел. Для группы менее 10 человек стоимость составит 3500 рублей.

"Рождественский подарок"

Представление святочного народного театра «Рождественский вертеп», подготовленного фольклорно-этнографическим ансамблем музея-заповедника "Кижи", который поведает удивительную историю Рождества Христова. Мастер-класс по изготовлению рождественского украшения, маленького вертепа, который создаст праздничное настроение.

Продолжительность программы 1 час. Стоимость участия в программе — 300 руб. /чел. Для группы менее 10 человек стоимость составит 3000 рублей.

"Рождественское чудо"

Экскурсия по выставке "Народная игрушка России XIX-XX веков" из коллекции Художественно-педагогического музея игрушки, Сергиев Посад. Представление святочного народного театра "Рождественский вертеп", подготовленного фольклорно-этнографическим ансамблем музея-заповедника "Кижи", который поведает удивительную историю Рождества Христова.

Продолжительность программы 1 час. Стоимость участия в программе — 200 руб. /чел. Для группы менее 10 человек стоимость составит 2000 рублей.

Программы проводятся для организованных групп в презентационно-выставочном центре музея по предварительной заявке, которую можно сделать по телефону (8142) 79-98-66.

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