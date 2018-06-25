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Новости. Культура
12:15, 25 Июня 2018

Музей "Кижи" приглашает познакомиться с песенной культурой Пудожья

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В среду, 27 июня в 17.00, в выставочном зале музея (пл. Кирова, 10а) состоится творческая встреча с хором русской песни "Питарицы".

Коллектив под руководством  Эммы Геннадьевны Ёлыной представит песенную культуру Пудожья. Приглашаем всех желающих. Вход свободный!

Хор русской песни "Питарицы" создан в 2004 г. Питарицы – мастерицы пения, приглашаемые для исполнения песен на свадьбах и торжествах. В репертуаре коллектива традиционные песни Русского Севера и авторские песни.

Хор русской песни "Питарицы" ведет работу по изучению и возрождению традиционного говора и песенной культуры пудожского края Карелии. Выезды в Пудожский район для общения с информаторами, тесная связь с диалектологами кафедры русского языка и литературы Карельской Педагогической академии позволяют участникам коллектива бережно восстанавливать говор в текстах традиционных пудожских песен. В 2011 году коллективу присвоено звание "Народный самодеятельный коллектив художественного творчества".

Творческая встреча с хором "Питарицы" состоится на выставке "Ткань бытия. Культурные традиции Пудожского края (кон. XIX – нач. ХХ вв.)". Выставка познакомит с повседневной жизнью и домашним бытом пудожского крестьянина, поможет узнать о малом сельском храме (часовне) и традициях его почитания. Духовность крестьянина и большая любовь к красоте ярко выражены в предметах рукоделия, которые украшали дом, а также могли быть и "заветом", оставленным в часовне.

На выставке представлены предметы из фондов музея-заповедника "Кижи", Пудожского историко-краеведческого музея и фотографии из Национального архива РК.

Напоминаем, все посетители выставки "Ткань бытия…" могут воспользоваться 5% скидкой на сувенирную продукцию в музейном магазине.

Обращаем ваше внимание на летний график работы выставочного зала музея на пл. Кирова, 10а: с 1 июня по 31 августа зал работает со среды по воскресенье с  10.00 до 18.00, выходные: понедельник, вторник.

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