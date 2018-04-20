Музей "Кижи" приглашает в свои выставочные залы в майские праздники

Выставочные залы музея "Кижи" в Петрозаводске будут работать все праздничные дни. Проведите выходные весело и познавательно.

Презентационно-выставочный центр музея "Кижи", пл. Кирова, 10а будет работать 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 мая с 10.00 до 18.00.

5 мая – выходной.

6 мая (первое воскресенье месяца) – бесплатный вход на выставки.

6 мая в 13.00 – лекция о реставрации Преображенской церкви (вход свободный). Лекцию читает руководитель службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса музея "Кижи" Татьяна Незвицкая.

В основном выставочном зале открыта выставка "Русский Север в творчестве архитектора Ю.С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения". Выставка знакомит с творческим наследием Юрия Сергеевича Ушакова – выдающегося художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера, представляет графическое и живописное наследие мастера. Основу выставки составляют работы из собрания Музея Русского Севера, принадлежащего известному коллекционеру, литератору и философу Юрию Линнику.

В инфоцентре в праздничные дни будет работать выставка Владимира Зенина "Северный сказ". Владимир Зенин – выпускник мастерской монументальной живописи Академии Художеств им. И. Е. Репина. Сфера интересов мастера – история, мифы, легенды и предания разных народов. Отдельное направление представляют работы на древнерусскую тему: цикл картин о преподобном Сергии Радонежском, серии графических работ "Слово о полку Игореве", "Свет севера".

Справки и заявки по телефонам: (814-2) 79-98-66, 79-98-1.

Лекционно-выставочный комплекс музея "Кижи", ул. Федосовой, 19 будет работать все дни, без выходных, с 10.00 до 18.00.

В среду 2 мая и 9 мая – с 10.00 до 20.00.

6 мая (первое воскресенье месяца) – бесплатный вход на выставку.

В выставочном зале работает выставка "Кижская азбука, или Остров Кижи от А до Я". Каждый уголок выставки — интерактивный. Настоящий рай для малышей! Вы сможете сами построить баню, расписать с помощью волшебных узоров прялку. Приняв участие в игре, вместе с героями былин одолеете врагов, а в конце пути составите свою кижскую азбуку. Выставка придумана специально для детей, но и взрослым скучать не придется!

Справки и заявки по телефонам: (814-2) 79-98-40, 79-98-76.

На правах рекламы