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Новости. Культура
12:26, 14 Декабря 2018
фото: Игорь Георгиевский

Музей "Кижи" приглашает волонтёров для участия в экологическом проекте

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Музей-заповедник "Кижи" является одним из семи партнёров большого Международного проекта Программы приграничного сотрудничества "Карелия" - "Устойчивость под давлением: способность окружающей среды объектов природного и культурного наследия противостоять высокой рекреационной нагрузке".

Участие музея направлено на  улучшение состояния окружающей среды в Кижских шхерах, развитие системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в деревнях Кижской волости, селе Великая Губа.

Международный проект будет реализовываться до 15 сентября 2020 года. Музей-заповедник "Кижи" наметил основные мероприятия проекта на 2019- 2020 год:

  1. Оборудование новых контейнерных площадок деревне Оятевщина, в селе Великая губа, а также площадки для докомпостирования органических отходов на острове Кижи
  2. Привлечение к субботникам и акциям на острове Кижи, в деревнях и на островах Кижских шхер 4 групп волонтёров - до 60 волонтёров в год.
  3. Распространение информации, повышение компетенции различных групп населения через серию семинаров (4 семинара по 20 слушателей в год).
  4. Изготовление передвижной выставки "Отходы. Решаем проблемы вместе!" для использования в ходе праздничных программ и семинаров.
  5. Содействие осуществлению исследовательской программы партнёра по проекту – Карельского Научного Центра. В ходе работ будут получены достоверные научных данные о состоянии природных объектов вблизи стихийных свалок на островах Кижских шхер и определение факторов риска.
  6. Приобретение и установка дополнительного оборудования, контейнеров.
  7. Подготовка печатных изданий для просветительских целей.
  8. Участие в ознакомительной поездке по охраняемым природным территориям Финляндии и получение нового опыта, полезного для практической деятельности по обращению с отходами.

Вы хотите посетить остров Кижи бесплатно? Такая возможность есть – можно приехать на остров в качестве волонтёра. Музей-заповедник "Кижи" ищет добровольных помощников для организации раздельного сбора  отходов в ходе праздничных программ:

1 июня 2019  года – Детский  музейный праздник на о. Кижи - 2 человека

19 – 20 июля 2019 года – Международный российско-китайский чайный фестиваль – 4  человека (с ночёвкой на о. Кижи)

3 августа 2019 года – Фестиваль традиционного судостроения и судоходства "Кижская регата" - 2 человека

19 августа 2019 года – праздник Преображения Господня и День Кижской волости - 2 человека

24-25 августа 2019 года – Вкусные выходные на острове Кижи – 4 человека (с ночёвкой на о. Кижи)

1 сентября 2019 года - День знаний на острове Кижи – 2 человека.

Заявить о своём намерении можно по телефону (8142) 79-98-32, начальник отдела сохранения природного наследия музея-заповедника "Кижи" Татьяна Вячеславовна Павлова или в сообщениях группы "Музей Кижи" в социальной сети "ВКонтакте".

Участие в проекте инициировано отделом сохранения природного наследия музея-заповедника "Кижи", который  совместно с хозяйственными и техническими отделами ведёт поиск реальных, экономически приемлемых, и экологически грамотных подходов в решении проблем. Музей-заповедник имеет положительный опыт, и стремиться развивать сложившуюся систему обращения с отходами.

Проект финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.

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