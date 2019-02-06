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Новости. Культура
16:29, 06 Февраля 2019
фото: Игорь Георгиевский

Музей Петрозаводска приглашает принять участие в конкурсе плотницкого мастерства

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Музей-заповедник "Кижи" проводит Международный конкурс плотницкого мастерства "Без сучка, без задоринки".

Конкурс проводится в рамках проекта "Этноархитектура Фенноскандии в XXI веке", поддержанного программой приграничного сотрудничества "Карелия" 2014-2020 гг.

С давних пор заонежские плотники славились своим мастерством, они создали своими руками шедевры деревянного зодчества на острове Кижи. Из поколения в поколение передавали мастера свои знания. Плотники-реставраторы, сотрудники музея-заповедника "Кижи" сохранили традиционные плотницкие приемы, умения, знания и, главное, любовь к своему делу.

Участникам конкурса необходимо представить на суд жюри законченную малую архитектурную форму: качели, карусели, скамьи,  - которая может быть установлена на острове Кижи и будет соответствовать общему архитектурно-историческому облику экспозиции.

Конкурс "Без сучка, без задоринки" проводится с 1 февраля по 12 июня 2019 года в два этапа:

- Отборочный этап проводится в заочной форме путём приема заявок на участие в конкурсе. По итогам отборочного этапа определяются участники финала конкурса.

- Финал конкурса включает в себя создание конкурсных работ в рамках Фестиваля плотницкого мастерства, который состоится на острове Кижи с 10 по 12 июня 2019 года, и определение победителей конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и приложить эскиз конкурсной работы. Заявки принимаются в формате pdf в срок до 1 апреля 2019 года по адресу электронной почты kovalchuk@kizhi.karelia.ru.

Более подробная информация, положение о конкурсе плотницкого мастерства, форма заявки – на сайте музея-заповедника "Кижи".

Контактная информация: Ковальчук Татьяна Валерьевна, ведущий специалист по просветительской работе отдела событийных мероприятий, музейных проектов и программ музея-заповедника "Кижи". Тел.: (8142) 79-98-69.

Проект финансируется Европейским Союзом, Российской Федерацией и Республикой Финляндия.

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