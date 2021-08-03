Музей поселка на севере Карелии показал, как работает в Чупе плавающий фонтан за 1,5 млн рублей (ВИДЕО)

Появилось видео из поселке Чупа Лоухского района Карелии, где заработал плавающий фонтан, установленный по заказу местной администрации за полтора миллиона рублей.

В паблике музея Чупинского края появилось видео плавающего фонтана в поселке.

Как ранее сообщали, в поселке Чупа 1 августа открылся плавающий фонтан.

Фонтан представляет собой плавающее гидротехническое сооружение. Все струи подсвечиваются в вечернее и ночное время светодиодной разноцветной подсветкой. Центральная струя фонтана бьет на высоту до 12 метров.

Контракт на поставку и установку плавающего фонтана в карельском поселке составляет 1 млн 442 тыс. рублей. Заказчиком выступила администрация Чупинского городского поселения. На приобретение фонтана потрачены средства бюджета поселения.