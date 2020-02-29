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Музей-заповедник "Кижи" в Карелии прославился котами (ФОТО)

Новости. Общество
10:20, 01 Марта 2020
фото: © Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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Календарное начало весны в России – это еще и День кошек.

Музей-заповедник "Кижи" в Карелии – не просто "шедевр человеческого созидательного гения и вершина плотницкого мастерства", но и место, где очень любят и уважают кошек, пишет издание "РИА Новости".

"Смотритель" комплекса, рыжий кот Кеша, прославился своими фото в Сети. Определенно он – из числа самых красивых и фотогеничных в мире. К сожалению, Кеши уже нет, но его любимая подруга жива.

"Кошка Ряба появилась у нас очень давно, прибилась к Дому Пертякова, где живут экскурсоводы, и подружилась с Кешей, – рассказывает Маргарита Гашкова, специалист по связям с общественностью. – Проводили время они всегда вместе, то на балконе посидят, то на причале позагорают".

Сейчас Ряба стала настоящей хозяйкой Дома Пертякова и продолжает носить гордое звание пушистой похитительницы "мужских кошачьих сердец". Ну а в заповеднике появился Кешин преемник.


 
Еще один обитатель "Кижей" – персиковый красавец и владыка двух деревень. "У него есть хозяин в Васильево. Тамошняя его кличка – Каспер, его все любят, уважают и кормят, – поясняет Маргарита. – Но в туристический сезон он переходит на другую сторону острова и становится Абрикосием. Тут работает столовая, и он весь день дежурит у ее стен и угощается". Вечером, когда кафе закрывается, – возвращается домой и вновь превращается в Каспера.



А кот Летяга очень уважал посиделки экскурсоводов – с гитарой, разговорами. Только вот проходили они на балконе на втором этаже, упитанному белому красавцу подняться туда было тяжеловато. Однако общение манило, и он старался. Когда вечер заканчивался, вниз спускаться совсем было лень. Кот прыгал с перил и планировал, растопырив лапы, как белка-летяга, – так и получил свое имя.

Напомним, музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты".

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