Музей Карельского фронта откроется в конце сентября

В Беломорске 30 сентября запланировано торжественное открытие Музея Карельского фронта, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Открытие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это первый и единственный музей в Российской Федерации, посвященный Карельскому фронту.

Музейная экспозиция будет представлена в девяти залах. Здесь нашли место предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на полях бывших сражений; семейные реликвии, бережно сохраненные и переданные музею; точные копии солдатских святынь – боевых знамен. Эффект от экспозиции усилит множество фотографий и документов военного времени. Кроме интерьерной экспозиции планируется открытая площадка для показа единиц военной техники образца 1941–1945 годов.



В настоящее время фонды продолжают комплектоваться, происходит постоянный поиск, отбор и реставрация предметов.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.