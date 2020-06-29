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Музей Карельского фронта откроется в конце сентября

Новости. Общество
09:20, 30 Июня 2020
фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru
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В Беломорске 30 сентября запланировано торжественное открытие Музея Карельского фронта, сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Открытие приурочено к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это первый и единственный музей в Российской Федерации, посвященный Карельскому фронту.

Музейная экспозиция будет представлена в девяти залах. Здесь нашли место предметы времен Великой Отечественной войны, найденные на полях бывших сражений; семейные реликвии, бережно сохраненные и переданные музею; точные копии солдатских святынь – боевых знамен. Эффект от экспозиции усилит множество фотографий и документов военного времени. Кроме интерьерной экспозиции планируется открытая площадка для показа единиц военной техники образца 1941–1945 годов.

В настоящее время фонды продолжают комплектоваться, происходит постоянный поиск, отбор и реставрация предметов.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-06-30 09:42:48
а нормальное фото гнилой либеральной газетенке слабо поставить? Или ГОСдеп не разрешает или просто ненависть к России как у Слабуновой?
новый
2020-06-30 09:33:32
Адептам ночного фотографа этот музей как кость в горле. Щас истерить начнут
Гость
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