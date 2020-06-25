Владимир Путин собирается посетить Карелию

Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Столетие республики отмечалось 8 июня, пишет издание "РИА Новости".

"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", – сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.