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Владимир Путин собирается посетить Карелию

Новости. Общество
16:16, 25 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России сообщил, что с удовольствием посетит открытие музея Карельского фронта в Беломорске в сентябре, если рабочий график сложится соответствующим образом.

Музей Карельского фронта создается по решению Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Столетие республики отмечалось 8 июня, пишет издание "РИА Новости".

"Работа, которую вы делаете, безусловно, чрезвычайно важна не только в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно. Спасибо вам большое за приглашение, если сложится у меня график соответствующим образом, с удовольствием к вам приеду и посмотрю", – сказал Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.

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Комментарии

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Саныч
2020-06-25 16:45:04
В бункере оно надежнее будет.
zanoza
2020-06-25 16:38:55
У многих высокопоставленных график позволит в сентябре посетить Карелию, не зря же фасады красят :)
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